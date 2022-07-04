جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك جولة عالمية بالصور النجمة التشيكية ماري بوزكوفا، خلال مواجهتها مع الفرنسية كارولين جارسيا، في دور الـ16 لبطولة ويمبلدون للتنس. أ.ف.ب حارسة المرمى هانا هامبتون، تستعد بقوة في تدريبات منتخب انجلترا تأهباً لكأس الأمم الأوروبية للسيدات. رويترز النجم البرازيلي فريد يتلقى التهاني من جماهير فلومينينزي، بعد تألقه في مباراة فريقه أمام كورينثيانز في الدوري البرازيلي. رويترز صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 04 يوليو 2022 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App