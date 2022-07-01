جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك جولة عالمية بالصور الماليزي لي زي جيا يعيد تسديدة ضد الإندونيسي شيسار هيرين روستافيتو في بطولة ماليزيا المفتوحة لكرة الريشة في كوالالمبور. أ.ب الإيطالية كاترينا بانشيلي تراقب الكرة متجهة لشباكها خلال مباراة منتخب بلادها مع أميركا في بطولة العالم لكرة الماء. رويترز سلطت الصحف البريطانية الضوء على غياب الجمهور عن عدد من مباريات بطولة ويمبلدون للتنس، ومنها لقاء البولندي إيجا سوياتيك والهولندي ليزلي باتيناما. رويترز صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 01 يوليو 2022 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App