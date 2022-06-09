زووم.. على العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

«إن المتتبّع لمسيرة أهم الفنون البصرية الحديثة، سيلحظ الشعبية الجارفة، التي بات يكتسبها فن التصوير الضوئي بفضل التقنية المتطوّرة، التي أوقدت مواهب أصحاب الأنامل المبدعة في هذا المجال، فبات التصوير الضوئي فناً شعبياً، إن لم يكن على مستوى الممارسة، فعلى مستوى التذوق والاستمتاع بفك شيفراته الإبداعية».

حمدان بن محمد آل مكتوم

احتواء..

خلال الجائحة اختبر كثيرون ألم الابتعاد عن أحبائهم، لكن حجم الأذى الواقع على العاملين في منظومة الصحة كان أكثر قسوة؛ فرغم الأهوال التي يتعاملون معها يومياً، فهم غير قادرين على الذهاب إلى منازلهم ولمّ شملهم بأحبائهم، خصوصاً أطفالهم. إيلهان كيلينك (تركيا)

الملاذ.. المهدّد

بينما يذوب الجليد البحريّ، ينجرف الدب القطبيّ على قطعة صغيرة من الجليد إلى المحيط بمستقبل مفتوح على كل الاحتمالات. سفالبارد - النرويج، أغسطس 2020. إيريك جرونينغسيتر (النرويج)