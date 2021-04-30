"الناعم" حلوى سورية تتحدى الغلاء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عام بعد عام، تتناقص مكوّنات المائدة الرمضانية للعائلات السورية ، تبعاً لمضاعفات الأزمة الاقتصادية في سورية وغلاء المعيشة... وحدها حلوى "الناعم" الشعبية من الأطباق "الصامدة" جراء ثمنها المنخفض مقارنة مع باقي الحلويات.

والناعم أو "خبز رمضان"، كما يطُلق عليه أيضاً، مزيج من الطحين والماء والزيت بشكل أساسي، يوضع في الزيت المغلي على شكل أرغفة، وما أن تصبح مقرمشة، يتم وضعها جانباً وتزين بدبس العنب أو التمر، الذي يُعطي للطبق نكهته.

وخلال شهر رمضان، يقبل الدمشقيون خصوصاً على شراء الناعم من باعة متجولين يفترشون الأرصفة مع أوانٍ نحاسية كبيرة مليئة بالزيت ويحضّرون هذه الحلويات مباشرة أمامهم.

ويبلغ ثمن رغيف الناعم في أسواق العاصمة حالياً نحو 2500 ليرة سورية (أقل من دولار)، وهو مبلغ يستطيع العائلات السورية تحمله ، مقارنة مع أسعار معظم الحلويات الأخرى، التي يتدرّج فيها سعر الكيلو الواحد من عشرة آلاف ليرة سورية وصولاً إلى خمسين ألفاً (17 دولاراً تقريباً).