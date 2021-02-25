جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك بالصور.. عروض جوية مبهرة في سماء الإمارات قدّم فريق الفرسان التابع للقوات المسلحة عروضاً وتشكيلات فريدة، بمناسبة انطلاق معرضي «آيدكس» و«نافدكس»2021. وأبهرت العروض الجوية للفريق زوار المعرض، لما أظهره أعضاء الفريق من مهارات عالية في الحركة والمناورة، التي صاحبتها أعمدة الدخان التي حملت ألوان علم دولة الإمارات. ورسم الطيارون في سماء أبوظبي مجموعة من الأشكال واللوحات الجمالية والفنية بالألوان. يشارك فريق «الفرسان»، منذ تأسيسه عام 2008، في مختلف المناسبات الوطنية والمحافل الإقليمية والدولية، بقيادة نخبة من طياري القوات الجوية والدفاع الجوي. صورة التاريخ: 25 فبراير 2021 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App