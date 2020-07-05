كورنيش أبوظبي.. رياضة في الهواء الطلق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بوعي ومسؤولية.. عادت الحياة مجدداً في كل الأرجاء، بعد فترة من الغياب، اشتاق فيها كثيرون إلى إطلالة عن قرب، والتجول في أرجاء الإمارات الحبيبة التي لا تتوقف عن منح الدهشة للعالم.. هي مساحة حب وبهجة تختصر العالم، وتجمع أناساً من جهات الأرض المختلفة، يسجلون اللحظات السعيدة، والابتسامات التي يرسمها هذا البلد على وجوه أهله وزوّاره. وتلتقط عدسات مصوّري «الإمارات اليوم»، هنا، ملامح من عودة الروح إلى كورنيش العاصمة أبوظبي، والتزام العائدين بالتعليمات، وحفاظهم على التباعد الاجتماعي، لتتواصل مظاهر الحياة، وينتصر جانبها المشرق على أشهر من العزلة، وأيام طويلة قضاها البشر بين أربعة جدران.