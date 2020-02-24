جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك دبي جاردن جلو افتتحت حديقة جاردن جلو في 16 ديسمبر 2016 م ضمن حديقة زعبيل، وتهدف فكرة الحديقة الى ابراز الوعي البيئي وخطورة البصمة الكربونية على كوكب الأرض اذ تم تصميم الاجسام المضيئة من مواد معاد تدوريها وتشكيلها على هيئة كائنات حية. تمتد الحديقة على مساحة 160 ألف متر مربع وبلغت تكلفة المشروع 30 مليون درهم إماراتي. وتحوي الحديقة على بيئة مشابه لمحمية ماسي مارا الافريقية ومزرعة ازهار الزنبق كذلك عالم الديناصورات. تصوير باتريك كاستيلو . صورة التاريخ: 24 فبراير 2020 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App