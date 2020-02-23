بالصور والفيديو: آسر العيون والقلوب بجماله.. مشهد غروب الشمس

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

يأسر مشهد غروب الشمس بجماله العيون والقلوب، في أي بلد كانت، وربما يتفق معظم الناس على ان هذا الجمال يزداد سحرا وسطوة عندما تشهد لحظاته على شاطئ البحر الذي تغطس بين موجاته اشعة الشمس في آخر لحظات المغيب.

ويعرف الغروب الشمس بأنه ذهابها من جهة الغرب عن نصف الكرة الأرضية التي نعيش فيها في اللحظات التي نشهد فيها الغروب لتشرق على النصف الاخر.

وقد رصد خبراء اللغة العربية مجموعة من المفردات المرادفة لكلمة غروب الشمس والتي منها، غياب ومغيب وأفول وزوال ووُقُوب.

عدسة "الامارات اليوم" التقطت 10 صور للدقائق الأخيرة لغروب شمس، وفيديو للحظات غروب الشمس على شاطئ جميرا المفتوح الذي يعد من أجمل المساحات الساحلية المتاحة للمقيمين والسائحين في دبي للتنزه مجانا، برماله الناعمة وأماكن السباحة والمشي والرياضة وكذلك الجلوس على الرمال او على المقاعد وفي المقاهي المنتشرة على طول الشاطئ.

شاهد الفيديو: