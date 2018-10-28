لياقة في الهواء الطلق شهدت فعاليات «تحدي دبي للياقة»، التي انطلقت نسختها الثانية، أول من أمس، في دبي فيستيفال سيتي سنتر، إقبالاً جماهيرياً لافتاً. وحرص مشاركون من كل الأعمار على الحضور والتفاعل مع المبادرة الرائدة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وتحولت الساحة الخارجية لموقع انطلاقة الحدث إلى أشبه بصالة رياضية شاسعة في الهواء الطلق، تضم مشاركين من كل الأعمار. صورة التاريخ: 28 أكتوبر 2018 طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك