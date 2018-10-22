المها العربي المها العربي ( الوضيحي ) كما يسمى باللهجة المحلية الإماراتية، وهي حيوانات اجتماعية تتكيف مع طبيعة الصحراء الحارة والجافة، كانت هذه الحيوانات شبة منقرضة في اشبه الجزيرة العربية، ولكن عمليات استقدامها وإعادة تكاثرها زاد منها لتجعلها بعيدة عن خطر الانقراض، يتميز شكل الوضيحي باللون الأبيض الثلجي الذي يعكس بدوره الحرارة، وقرونها الطويلة السوداء والخطوط الداكنة على وجهها . تصوير يوسف الهرمودي . صورة التاريخ: 22 أكتوبر 2018 طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك