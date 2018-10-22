النسر الاصلع تحتض محمية المرموم بالكثير من الحيوانات والطيور النادرة ومنها النسر الاصلع يسمى النسر الاصلع باللهجة المحلية ( أُذُون ) والمعروف عن هذه الطيور التهامها لجيف الحيوانات كانت هذه الطيور متواجدة في الدولة بكثر ولكن بعد التمدن وتدورير بقايا الحيوانات والجيف المينة تناقصت اعدادها بشكل كبير، وقامت العديد من الجهات المعنية بجهود كبيرة لحماية هذه الطيور من الانقراض حيث يمكن ملاحظة اعداد كبيرة منها في العديد من المحميات منها محمية المرموم الصحاروية . تصوير يوسف الهرمودي صورة التاريخ: 22 أكتوبر 2018 طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك