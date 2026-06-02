ملصقات

قال سكان بمنطقة «المزهر 2» في دبي إنهم يعانون انتشار ظاهرة وضع الملصقات والإعلانات العشوائية على أسوار المنازل وأعمدة الإنارة والصناديق الخدمية، من قِبَل شركات وأفراد للترويج لخدماتهم المختلفة، وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تُشوّه المظهر الحضاري للمنطقة السكنية، فضلاً عن تسببها في إتلاف بعض الواجهات والأسوار، وصعوبة إزالة آثارها، واقترحوا تكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين للحد من هذه السلوكيات، والحفاظ على الطابع الجمالي والنظيف للأحياء السكنية.

«ساير»

شكا أحد كبار السن تعطل بطاقة «ساير» الخاصة بالمواصلات العامة في الشارقة، مشيراً إلى أنه حاول مراراً تقديم طلب إلكتروني لاستبدالها أو تجديدها، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب أخطاء تقنية، وأضاف أنه تواصل مع مركز الاتصال وتم تحويله إلى محطة الجبيل، من دون أن يحصل على حل، كما أن مراجعته الشخصية للمحطة لم تُسفر عن معالجة المشكلة، إذ طُلب منه إعادة تقديم الطلب إلكترونياً، وناشد الجهات المعنية التدخل العاجل لمعالجة مثل هذه الحالات، وتوفير قنوات بديلة تخدم كبار السن، وتُسهّل حصولهم على الخدمات.

سجائر

اقترح قراء على الجهات المعنية تشديد الرقابة على السجائر الإلكترونية، للحد من انتشارها بين فئة الشباب والمراهقين، نظراً إلى ما قد تسببه من أضرار صحية ومخاطر على أفراد المجتمع، وشددوا على أهمية تكثيف الحملات التوعوية حول آثارها الصحية، وتعزيز الإجراءات الرقابية على تداولها وبيعها، حفاظاً على صحة الأبناء وحماية المجتمع من السلوكيات والعادات التي قد تنعكس سلباً على الصحة العامة.

عيدية

أشادت عائلات بمبادرة أحد المصارف بإهداء الأطفال «عيدية مبتكرة» على شكل «شيك»، خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بالمبادرة خلال ارتيادهم مردف سيتي سنتر في دبي، ما أضفى مزيداً من البهجة على الصغار خلال المناسبة.