صف

لاحظ قراء تعمّد سائقين صف مركباتهم فوق الأرصفة في بعض مراكز التسوق، غير مبالين بعرقلة حركة المتسوقين والمشاة، خصوصاً كبار السن وأصحاب عربات الأطفال، ما يضطر البعض إلى السير في الطرق المخصصة للمركبات، بصورة قد تعرّضهم للخطر، وأشاروا إلى أن هذه التصرفات تعكس عدم الالتزام بالسلوك الحضاري، فضلاً عن تشويهها المظهر العام، مقترحين تكثيف الرقابة الميدانية، وتغليظ الغرامات المالية بحق المخالفين للحد من هذه الظاهرة المتكررة.

بطاقات

أشار قراء إلى أن ظاهرة وضع بطاقات التدليك (المساج) على نوافذ السيارات لاتزال تنتشر في بعض المناطق ومواقف السيارات على الطرق العامة، رغم ما تحمله من صور وعبارات تتنافى مع العادات والقيم المجتمعية، ما يثير استياء السائقين والأسر، وأكدوا أن هذه الممارسات تسبب إزعاجاً متكرراً لأصحاب المركبات، لافتين إلى أهمية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.

حمولة

استغرب قراء قيام البعض بحمل أغراض وحمولات كبيرة على مركباتهم بطرق غير قانونية، ومن دون مراعاة لاشتراطات السلامة، ما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، ويهدد السلامة المرورية، لذا يقترحون تكثيف الرقابة، وتغليظ المخالفات بحق السائقين غير الملتزمين.

ازدحام

جدّد مستخدمون لشارع الشيخ محمد بن زايد مناشدتهم الجهات المعنية بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة الازدحام المروري المتكرر على الشارع، في الجهة المؤدية من الشارقة إلى دبي، خصوصاً في أوقات الذروة المرورية، لافتين إلى أنهم يضطرون يومياً إلى قضاء فترات طويلة قبل الوصول إلى وجهاتهم.