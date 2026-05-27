سيارات

يعاني سكان، في مناطق عدة من الدولة، انتشار السيارات المتروكة والمهملة لفترات طويلة في الأحياء السكنية والمناطق الحيوية، ما يُشوّه المظهر الحضاري ويؤثر في المشهد الجمالي للمكان، خصوصاً في المناطق التي يرتادها السياح والزوار، كما تتسبب هذه المركبات في نقص المواقف العامة وصعوبة عثور السكان والمتسوقين على أماكن لصف مركباتهم، إضافة إلى ما تسببه من إزعاج وارتباك مروري، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف حملات إزالة المركبات المهملة، واتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة.

إزعاج

يعاني سكان، بمناطق عدة في الإمارات الشمالية، قيام مندوبي شركات بتوزيع الإعلانات الورقية بشكل يومي على أبواب الشقق والمساكن، خصوصاً في البنايات التي تقطنها الأسر، مؤكدين أن هذه الظاهرة أصبحت مزعجة، وتتسبب في تشويه المداخل، وتراكم الأوراق بشكل مستمر، فضلاً عن إزعاج السكان وطرق الأبواب في أوقات مختلفة، لذا يناشدون الجهات المعنية تنظيم عمليات توزيع الإعلانات ووضع ضوابط تحد من هذه الممارسات.

شواطئ

لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض الأسر تترك أطفالها يمارسون السباحة على شواطئ الدولة من دون رقابة مباشرة، رغم توغل بعضهم إلى مناطق عميقة قد تشكل خطراً على حياتهم، في ظل انشغال أولياء الأمور، وأكد مرتادو الشواطئ أن هذا السلوك قد يتسبب في حوادث غرق مؤسفة، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف الرقابة، وتخصيص موظفين لمخالفة الأسر غير الملتزمة، إضافة إلى تعزيز منصات الإنقاذ، وإلزام الأطفال بارتداء سترات السلامة أثناء السباحة، حفاظاً على سلامتهم.

