سكن

شكا سكان بمنطقة القوز السكنية الأولى في دبي انتشار ظاهرة سكن العزاب داخل منطقة مخصصة للعائلات، مشيرين إلى وجود أعداد كبيرة منهم في عدد من المنازل بصورة لافتة، الأمر الذي تسبب في إزعاج السكان، وأثر في خصوصية المنطقة وطابعها السكني الهادئ، فضلاً عن الازدحام وبعض المظاهر غير المناسبة داخل الأحياء، وناشدوا الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم السكن بما يحافظ على جودة الحياة والطابع العائلي للمنطقة.

مواقف

شكا سكان بمنطقة كورنيش الخان في الشارقة، خصوصاً بالقرب من برج السندس وامتداد جزيرة مريم، أزمة مواقف خانقة وازدحاماً مرورياً متزايداً، في ظل التوسع العمراني وكثرة الأبراج السكنية المرتفعة مقابل محدودية المواقف العامة، وأشاروا إلى أن بعض مُلاك البنايات يفرضون رسوماً مرتفعة تصل إلى 5000 درهم سنوياً للموقف الواحد، فيما لا تكفي مواقف البلدية للأعداد الكبيرة من السكان، الأمر الذي يدفع كثيرين للبحث يومياً، لساعات، عن مواقف لمركباتهم، خصوصاً خلال الفترة المسائية، واقترحوا إنشاء ساحات مواقف متعددة الطوابق أو استغلال الأراضي الرملية كمواقف منظمة تخدم السكان، وتخفف الازدحام والضغط المروري في المنطقة.

حدائق

اقترح سكان بمنطقة «الرقايب 1» في عجمان إنشاء مرافق ترفيهية وحدائق وملاعب مخصصة للأطفال والشباب داخل المنطقة، أسوة بالمناطق السكنية المجاورة، مثل «الرقايب 2» والحميدية، التي تتوافر فيها حدائق وملاعب تخدم الأهالي والسكان، وأشاروا إلى أن الأطفال يضطرون إلى عبور شارعين للوصول إلى أقرب ملعب أو حديقة، فيما تضطر العائلات إلى استخدام المركبات للوصول إلى مرافق ترفيهية خارج منطقتهم، رغم وجود مساحات واسعة يمكن استغلالها لإنشاء حدائق وساحات مجتمعية، خصوصاً بالقرب من مجمع الرقايب أو ممشى الرقايب.