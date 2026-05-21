رد

رداً على ما ورد في زاوية «لقطة»، بشأن ملاحظة مرتادين لممشى الرقايب في عجمان قيام بعض سائقي المركبات والدراجات النارية باستغلال الممشى المخصص للمشاة لاختصار الطريق، ما يشكّل خطراً على سلامة العائلات والأطفال وممارسي الرياضة، فضلاً عن إرباك حركة السير داخل الممشى، أكدت القيادة العامة لشرطة عجمان أنها تشدد الرقابة والمخالفات المرورية على المخالفين، فيما تضع دائرة البلدية والتخطيط الحواجز التي تضمن عدم استخدام مسارات المشاة في غير الغرض المخصص لها، وتشدد الرقابة على مرتكبي المخالفات، حفاظاً على سلامة مرتادي الممرات، وتعزيز المظهر الحضاري والنظافة العامة، ويستقبل مركز الاتصال الموحد لحكومة عجمان ملاحظات أفراد المجتمع عبر الرقم الهاتفي 80070، للتعامل الفوري معها، ترسيخاً لبيئة آمنة في عجمان تضمن سلامة الإنسان وجودة حياته.

شاحنات

شكا سائقون في الشارقة خروج بعض الشاحنات الثقيلة في أوقات غير مسموح بها، خصوصاً خلال فترة الذروة الصباحية، تزامناً مع خروج الطلبة وحافلات المدارس، ما يتسبب في ازدحامات واختناقات مرورية كبيرة على شارعَي الخان والتعاون، وأشاروا إلى أن بعض الشاحنات تبدأ السير منذ الساعة السادسة صباحاً، من دون الالتزام بالمواعيد المحددة، مقترحين تكثيف الرقابة على سائقي الشاحنات وشركات النقل، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية، وسلامة مستخدمي الطريق.

ضجيج

أشار سكان في منطقة البرشاء جنوب الأولى، وتحديداً شارع 64 بمنطقة 671 في دبي، إلى قيام بعض قائدي الدراجات النارية بإحداث ضجيج وإزعاج متعمّدَين عبر الاستعراض ورفع أصوات محركات الدراجات بشكل لافت، خصوصاً خلال الفترات المسائية، ما يتسبب في إزعاج السكان والأطفال وكبار السن، ولفتوا إلى أن هذه التصرفات غير المسؤولة تتكرّر بشكل لافت، مقترحين إجراء حملات للحد من هذه الظاهرة.

