أسعار

شكا مستهلكون ارتفاع أسعار أصناف رئيســة مــن الخضــراوات والفــواكــه في منافذ بيع بنِسَب مختلفة، مشيرين إلى أن الارتفاعات شملت الأصناف المستوردة وبعض المواد الأساسية المحلية، ما يتطلب مزيداً من حملات الرقابة لضبط الأسعار.

رسوم

انتقد مستأجرون، في عدد من إمارات الدولة، قيام بعض مكاتب تأجير الوحدات السكنية بفرض رسوم وعمولات مرتفعة عند تجديد العقود، فضلاً عن تفاوت الأسعار من مكتب لآخر، من دون وجود تسعيرة موحدة، ما يشكل عبئاً إضافياً على المستأجرين، مطالبين الجهات المعنية بوضع ضوابط واضحة وتوحيد رسوم تجديد العقود الإيجارية للحد من المبالغة والاستغلال.

رياضة

أشاد قراء بجهود البلديات في الدولة لتطوير مسارات المشاة والدراجات الهوائية على طرقات مراكز المدن، ما أسهم في إضفاء بُعد جمالي ومظهر حضاري على الكثير من المناطق، فضلاً عن تشجيع السكان، والعائلات بشكل خاص، على ممارسة الرياضة بأسلوب سلس وآمن، مقترحين، لمزيد من الفائدة، توسعة هذه المشروعات لتشمل بقية المناطق الحيوية في بعض الإمارات الأخرى، بما يعزز جودة الحياة والصحة المجتمعية.

كتف طريق

أشار قائدو مركبات إلى أنهم يفاجأون بقيام عدد من سائقي الدراجات الخاصة بتوصيل الطلبات بالسير على كتف الطريق عند حدوث ازدحام على الطرق العامة، ما يسبّب إرباكاً ويشكّل خطورة مرورية على المستخدمين، وشددوا على ضرورة النظر في هذه الظاهرة، وتكثيف الرقابة والتوعية لضمان التزام سائقي الدراجات بالمسارات، واتباع القواعد المرورية المعتمدة، خصوصاً خلال أوقات الطوارئ والازدحامات، لاسيما في ظل تكرار تلك التجاوزات التي صارت لافتة خلال الفترة الأخيرة.

