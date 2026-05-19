كراتين

أشار قراء إلى قيام بعض الأشخاص بجمع علب المشروبات الغازية والكراتين من داخل حاويات القمامة وفي محيطها، ما يؤدي إلى بعثرة المخلفات وتشويه المظهر الحضاري للمناطق السكنية والتجارية، وطالبوا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة، وتنظيم عمليات جمع المواد القابلة لإعادة التدوير بطرق حضارية تحفظ نظافة المكان والصحة العامة.

أخطاء

لاحظ قراء استمرار ظهور أخطاء لغوية على بعض اللوحات والمركبات والإعلانات، بين فترة وأخرى، ما يشوه جمالية اللغة العربية، داعين إلى مراجعة المحتوى قبل اعتماده، حفاظاً على سلامة اللغة العربية ومكانتها في المجتمع، وإبرازها بأجمل صورة، بدلاً من تلك الأخطاء المتكررة بشكل لافت في مواضع مختلفة.

دراجات

شكا سائقون على طريق الليسيلي في دبي من تهور بعض قائدي الدراجات النارية، وسيرهم بسرعات عالية، فضلاً عن قيامهم بالتجاوز بين المركبات بطريقة خطرة تربك مستخدمي الطريق وتهدد سلامتهم، وأشاروا إلى أن بعض الدراجات تحمل لوحات أرقام مثبتة في الجهة الخلفية فقط، ما يصعّب رصد المخالفات عبر أجهزة الرادار الأمامية، وناشدوا بتكثيف الرقابة المرورية وتغليظ العقوبات على السائقين المتهورين من أجل سلامة الجميع.

أدوية

تساءل قراء عن مدى سلامة الأدوية التي تُباع في بعض مراكز التسوق، خصوصاً المتعلقة بالأطفال، مثل خافضات الحرارة المعروضة قرب صناديق الدفع، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية وآليات التخزين المعتمدة في الصيدليات، وطالبوا بتكثيف الرقابة والتأكد من صلاحية هذه المنتجات وطرق عرضها حفاظاً على صحة المستهلكين.