مركبات

شكا مرتادون لـ«سيتي لاند مول» وجود مركبات متروكة لفترات طويلة في مواقف المركز التجاري، مشيرين إلى أن بعض تلك المركبات لا تحمل لوحات مرورية، وتغطيها طبقات من الغبار نتيجة بقائها من دون تحريك لفترات ممتدة، ما يؤدي إلى شَغل المواقف.

كتابة

أعرب قراء عن استيائهم من انتشار ظاهرة الكتابة العشوائية على الجدران، في عدد من المناطق بالدولة، إذ تُعد سلوكاً غير حضاري يشوّه المظهر العام، ويتسبب في الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مشيرين إلى احتواء بعض العبارات على ألفاظ غير لائقة، ووصفوا هذه التصرفات بالدخيلة على المجتمع، مقترحين تكثيف التوعية والرقابة للحد من الظاهرة.

وقوف

انتقد قراء قيام سائقين بإيقاف مركباتهم فوق الأرصفة والجزر الوسطية من دون مبالاة أو وعي حضاري، مشيرين إلى أن البعض يُقدِم على تلك التصرفات في متنزهات ومواقف عامة خلال عطلة نهاية الأسبوع عند امتلاء المواقف المخصصة، واقترحوا تكثيف الحملات التوعوية والرقابية للحد من هذه السلوكيات التي تشوّه المظهر العام، ولا تعكس السلوك الحضاري.

دراجات

لاحظ سائقون ظاهرة انتشار دراجات كهربائية صغيرة يقودها مراهقون على الطرقات في الضواحي السكنية، من دون اعتبار لمعايير السلامة، لافتين إلى حركات خطرة يقدم عليها الكثير من سائقي هذه الدراجات، إذ يعتبرونها وسائل ترفيهية وألعاباً للتسلية، غافلين عن أنها قد تسبب إرباكاً لرواد الطريق، وقد تشكّل خطراً على المارة والسائقين الآخرين، وكذلك على مَن يقومون بقيادة تلك الدراجات.