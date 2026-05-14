ردّ

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «لقطة»، بشأن ملاحظة سائقين تزايد ظاهرة استخدام الدرّاجات الكهربائية على الطرقات العامة، في عدد من إمارات الدولة، من دون التزام بعض قائديها بقواعد السير أو مراعاة حركة المركبات، ما يتسبب في إرباك مروري، ويُشكّل خطراً على سلامتهم وسلامة الآخرين، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها، بالتعاون مع شرطة دبي، أطلقت وحدة متخصصة لمراقبة وسائل التنقل الفردي، بهدف رصد المخالفات المتعلقة باستخدام الدرّاجات الهوائية والسكوترات الكهربائية، وتعزيز الالتزام بقوانين السير والمرور، بما يسهم في رفع مستويات السلامة المرورية في الإمارة.

وأضافت أنها أيضاً تنفذ حملات توعوية وتنظيمية لمستخدمي الدرّاجات الهوائية والسكوترات الكهربائية، مع تأكيد أهمية الالتزام بالمسارات المخصصة، واستخدام معدات السلامة، لضمان توفير بيئة تنقل آمنة ومنظمة للجميع.

بعوض

شكا سكان بمنطقة الجولان في إمارة رأس الخيمة انتشار البعوض بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في ساعات المساء، ما يتسبب في إزعاج للأهالي والعائلات أثناء الجلوس خارج المنازل، ودعوا إلى تكثيف حملات الرش ومكافحة الحشرات، للحد من هذه الظاهرة التي قد تتسبب بأضرار صحية.

«كاش»

أشار مستهلكون في مناطق متفرقة من دبي إلى أن هناك أصحاب محال البقالة يرفضون استخدام جهاز الدفع الإلكتروني، ويشترطون على الزبائن الدفع النقدي (الكاش) على السلع والمنتجات التي يحتاجون إليها، وأكدوا أنه في حال الإصرار على الدفع عن طريق الجهاز يضع أصحاب المحال رسوماً إضافية، مشددين على ضرورة إلزام مثل هذه المحال باستخدام جهاز الدفع الإلكتروني.

