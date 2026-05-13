ردّ

رداً على اقتراح لسائقين، نُشر في زاوية «سكيك»، بشأن تنظيم حركة الشاحنات الثقيلة على شارع الإمارات، من خلال منع عبورها خلال أوقات الذروة، خصوصاً من الساعة الخامسة والنصف صباحاً إلى التاسعة صباحاً باتجاه دبي، ومن الرابعة عصراً إلى الثامنة مساء باتجاه الشارقة وعجمان، لمواجهة زيادة الازدحام المروري، وضمان انسيابية الحركة، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمراجعتها المستمرة لأوقات منع مرور الشاحنات ومواقع الحظر، بما يحقق التوازن بين السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق وفق متطلبات الإمارة، مشيرة إلى أن شارع الإمارات يخضع لحظر مرور الشاحنات من الساعة 5:30 مساء حتى الساعة 8:30 مساء باتجاه الشارقة، إلا أن الحظر مرفوع حالياً لمتطلبات تشغيلية، حتى إشعار آخر.

اشتراطات

شكا قرّاء قيام بعض المحال، في مناطق متفرقة من الدولة، بفتح أبوابها الزجاجية للخارج مباشرة على الرصيف، ما يتسبب في التعدي على مساحة عبور المشاة ويعيق الحركة، إضافة إلى أن الأبواب زجاجية شفافة من دون علامات تنبيه واضحة قد تعرّض المارة لخطر الاصطدام والإصابة، مقترحين معالجة الوضع وإلزام تلك المحال باشتراطات السلامة والتنظيم حفاظاً على المشاة.

درّاجات

أشار سكان بمنطقة «المزهر 4» في دبي إلى تكرار ظاهرة قيادة الدرّاجات النارية غير المرخصة داخل الشوارع السكنية وبين البيوت، خصوصاً خلال الإجازات الرسمية وفترات الظهيرة وساعات الليل المتأخرة، من قبل مراهقين يقودونها بتهور وعلى شكل مجموعات كبيرة، ما يتسبب في إزعاج السكان، ويُشكّل خطراً على الأطفال خصوصاً، ومستخدمي الطريق عموماً، وناشدوا بضرورة تكثيف الرقابة، واتخاذ إجراءات صارمة للحد من تلك الظاهرة حفاظاً على سلامة الأهالي وراحة السكان، لاسيما خلال الفترات التي تنشط فيها تلك الظاهرة.

