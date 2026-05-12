سكن

شكا سكان بمنطقة النباعة في الشارقة قيام بعض مُلّاك البنايات بتأجير الوحدات بالكامل لشركات عقارية، ما أدى إلى تحول المنطقة إلى سكن عزاب بصورة كثيفة لا تتناسب مع طبيعة الحي السكني والعائلي، الأمر الذي تسبب في ازدحام مروري، وضوضاء مستمرة، وتكدس المركبات بشكل عشوائي، وناشد السكان الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطابع السكني والعائلي للمنطقة.

تسوّل

شكا مرتادون للحي التراثي في عجمان انتشار بعض المتسوّلين خلال الفترة المسائية، خصوصاً في مواقف السيارات والمناطق المحيطة، حيث يقومون بمضايقة الزوّار وطلب الأموال بصورة متكررة، ما يسبب إزعاجاً للعائلات وروّاد المنطقة.

مواقف

اشتكى سكان بمنطقة «الصفوح 1» في دبي قيام أصحاب سيارات خاصة و«بيك أب» وحافلات سياحية وحافلات عمال باستغلال الساحات الرملية، خصوصاً المقابلة لجمعية الإمارات التعاونية وشارع العكاك، وتحويلها إلى مواقف دائمة لمركباتهم لفترات طويلة، رغم أنها مخصصة لسكان المنطقة، وأشاروا إلى أن ذلك أدى إلى تكدس المركبات، وازدحام غير مبرر داخل الأحياء السكنية، إضافة إلى ممارسات قيادة متهورة من بعض السائقين، ما يهدد سلامة السكان ويزعجهم يومياً، وذكروا أنهم تواصلوا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التي أفادت بأن الموضوع من اختصاص شرطة دبي، مناشدين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمنع استغلال هذه الساحات، وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

شحن

شكا مالكو مركبات كهربائية في الدولة عدم توافر نقاط الشحن بشكل كافٍ في المراكز التجارية، ما يتسبب في انتظارهم لمدة طويلة قبل أن يتسنى لهم شحن سياراتهم، مقترحين توفير عدد أكبر من النقاط في ظل الإقبال على امتلاك السيارات الكهربائية.