حملات

اقترح سكان تنفيذ حملات مكثفة للقضاء على أشجار «الغويف» الضارة، المنتشرة بكثرة في أحياء سكنية وبين المزارع في مناطق مختلفة، مؤكدين أن هذه الأشجار تُعد من النباتات الدخيلة على البيئة الإماراتية، وتشكل خطراً على البيئة والبنية التحتية والصحة العامة، نظراً لانتشارها السريع، وتأثيرها السلبي في التربة والمرافق المحيطة، داعين إلى وضع حلول مستدامة للحد من انتشارها والحفاظ على البيئة المحلية.

مخالفات

شكا متعاملون لدى أحد البنوك المحلية من أن قيمة المخالفات المرورية، عند سدادها عبر التطبيق أو القنوات البنكية، تظهر بالسعر الأصلي، على الرغم من وجود تخفيضات معتمدة عليها في الأنظمة المرورية، ما يؤدي إلى دفع مبالغ أعلى من القيمة الفعلية للمخالفة، مشددين على ضرورة ربط أنظمة سداد المخالفات مباشرة مع الأنظمة المرورية المحدّثة، لضمان احتساب قيمة التخفيضات بشكل دقيق، وتفادي أي فروق مالية على المتعاملين.

أثاث

لاحظ قراء قيام بعض الأشخاص برمي قطع أثاث مستهلكة وكبيرة الحجم بجانب حاويات النفايات، ما يشوه المنظر العام، ويتسبب في تكدس المخلفات في الأحياء السكنية، مقترحين قيام الجهات المعنية بتخصيص حاويات كبيرة للأثاث والمخلفات الضخمة، أو توفير خط ساخن يتيح النقل الفوري عبر الشركات المختصة بجمع النفايات، للحفاظ على المظهر الحضاري والنظافة العامة.

عشوائية

أبدى قراء استياءهم من انتشار ظاهرة الوقوف العشوائي للدراجات الهوائية والكهربائية (السكوترات) على الأرصفة، وبجوار اللافتات الإرشادية، ما يشوه المظهر الحضاري للمكان، ويعيق حركة المشاة، مقترحين تخصيص مواقف نظامية ومجهزة للدراجات الهوائية والكهربائية في المواقع الحيوية، بما يسهم في تنظيم استخدامها، وإضفاء طابع جمالي وحضاري على الطرق والمرافق العامة.