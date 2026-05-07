رد

رداً على ما نُشر في زاوية «سكيك»، بشأن ملاحظة مرتادين لمنطقة دوار السمكة في دبي، الواقع بين فندق «كلاريج» والغرير سنتر، بأن الدوار مغلق بالكامل أمام حركة العبور منذ نحو عامين، رغم أنه مزود بإشارات ضوئية، ما يُجبر المشاة على قطع مسافات تصل إلى نحو 500 متر للوصول إلى أقرب نقطة مخصصة للعبور، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها «تعتمد معايير ومواصفات فنية وهندسية متقدمة في مجال السلامة المرورية، تطبّق على مختلف شوارع دبي، إلى جانب تنفيذ مبادرات توعوية تدعم تحقيق مستهدفاتها، لاسيما الحد من حوادث المشاة، وتواصل الهيئة تطوير البنية التحتية للمشاة، بما يشمل الجسور والمطبات المرورية ومعالجة النقاط السوداء، ويعد دوار السمكة نموذجاً ناجحاً، حيث لم تُسجل فيه حوادث دهس منذ تنفيذ الإجراءات الأخيرة».

حفر

قال سكان بمنطقة «القرائن 4» في إمارة الشارقة، مقابل حديقة القرائن ومدرسة النوف للبنات، إنهم يعانون استمرار أعمال الطرق من حفر وتصليحات لأكثر من أربعة أشهر، وما يصاحبها من ضوضاء يومية، تبدأ من السادسة صباحاً حتى الخامسة مساءً، ما يسبب إزعاجاً شديداً ويحرم السكان، خصوصاً الموظفين، من الراحة داخل منازلهم، وأشاروا إلى أن الطرق المتكسرة وأعمال الصيانة المستمرة تؤثران في مركباتهم، وقد تتسببان في أضرار لها، إضافة إلى الاهتزازات التي باتوا يشعرون بها داخل المنازل، وناشدوا المسؤولين التدخل العاجل لإنهاء الأعمال في أقرب وقت ممكن، وتسريع إعادة تأهيل الطريق بصورة آمنة ومنظمة.

مسافرون

شكا مسافرون اضطرارهم لقطع مسافة طويلة للوصول إلى مواقف السيارات المدفوعة، القريبة من مبنى المغادرين في مطار دبي الدولي (مبنى 2)، عند مجيئهم من مبنى القادمين، مشيرين إلى أن هذا الأمر يشكّل عبئاً، خصوصاً على كبار السن وأصحاب الأمتعة، واقترحوا تخصيص عربات «غولف» لنقل المسافرين القادمين إلى تلك المواقف.

