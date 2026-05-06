رد

رداً على ما نشر في زاوية «سكيك»، بشأن ملاحظة سكان بشارع 87th قرب سيتي ووك في دبي، أنهم يعانون مشكلة الوقوف العشوائي داخل الساحة السكنية بعد تطبيق رسوم المواقف في المناطق المجاورة، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها «نفّذت زيارة ميدانية للتحقق من الوضع القائم، حيث تبين وجود ساحة رملية تُستخدم لوقوف المركبات بشكل عشوائي، وعليه يجري حالياً العمل على إغلاق الساحة وتنظيم المواقف في المنطقة، بما يضمن معالجة هذه الظاهرة، والحد من آثارها السلبية».

حزام

استغرب سائقون في دبي كثرة الرادارات التي ترصد عدم ارتداء حزام الأمان، داخل المناطق السكنية، مناشدين شرطة دبي إعادة النظر في الأمر.

صيانة

قال سكان بنايات في مناطق مختلفة من الشارقة، إن بعض شركات إدارة العقارات تلجأ، عند تجديد عقود الإيجار، إلى تغيير بنود الصيانة، لتقع مسؤوليتها على المستأجرين، عبر بنود مضافة في العقود الجديدة، وبشكل مغاير للأنظمة السابقة التي كانت تتحمل فيها الشركات أو الملاك مسؤولية الصيانة، وذلك بهدف تقليل التكاليف.

مقترح

أبدى متسوقون استغرابهم من تفاوت بعض الخدمات بين المراكز التجارية التابعة لشركة ماجد الفطيم، مشيرين إلى أن خدمات متوافرة في مردف سيتي سنتر، مثل خدمة Hands Free المجانية، التي تتيح تسليم المشتريات وتجميعها وإيصالها إلى المركبة، غير متوافرة في سيتي سنتر الزاهية، ما يضطر رواد المركز للذهاب مراراً إلى مواقف السيارات لوضع الأكياس، وهو أمر مرهق، خصوصاً عند تعدّد المشتريات، كما أشاروا إلى محدودية أماكن الصلاة داخل المركز، إذ يوجد مصلى واحد فقط في مستوى معين، ما يضطرهم إلى التنقل لمسافات بين الطوابق لأداء الصلاة، مطالبين بتوحيد مستوى الخدمات بين المراكز التجارية، وتوفير مزيد من المصليات، بما يلبي احتياجات المتسوقين ويُعزّز راحتهم.

