مصلى

طالب زوّار سوق الطيور والحيوانات الأليفة بمنطقة ورسان في دبي بتخصيص مكان مناسب لأداء الصلاة داخل السوق، من خلال توفير غرفة أو زاوية مهيأة للرجال وأخرى للنساء، مشيرين إلى أنهم يواجهون صعوبة عند دخول وقت الصلاة، إذ يضطرون إلى طلب الإذن من أصحاب المحال لاستخدام الغرف الخلفية لأداء الصلاة، وأوضحوا أنهم يُقدرون تعاون أصحاب المحال وحرصهم على توفير سجادات، إلا أن هذه الغرف في الأغلب تكون غير مهيأة لذلك، وأشاروا إلى أن أقرب مسجد يقع خارج السوق، ما يستدعي توفير مصلى داخل السوق يسهم في تسهيل أداء الصلاة للزوّار.

طيور

انتقد سكان بمنطقة الخان في الشارقة ممارسات بعض الأفراد الذين يلقون حبوباً أو قطعاً صغيرة من الخبز من النوافذ بغرض توفير طعام للطيور، ما يتسبب بدوره في تشويه المظهر العام للطرق بين البنايات، كما يُعرّض المارة لسقوط تلك الحبوب وقطع الخبز عليهم، مشيرين إلى أن الجهات المتخصصة تشدد على منع مثل هذه التصرفات التي تتم بحُسن نية من قِبَل من يقومون بها.

بعوض

لاحظ سكان في مناطق عدة انتشاراً ملحوظاً للبعوض خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تكاثره بفعل الأمطار التي شهدتها الدولة في المنخفض الجوي الأخير، وما تبعها من تجمعات مائية في مواقع مختلفة، ما تسبب في إزعاج للسكان، وزيادة احتمالية نقل الأمراض، وناشدوا بتكثيف حملات الرش والمكافحة، ومعالجة تجمعات المياه الراكدة، واتخاذ إجراءات وقائية سريعة للحد من انتشار هذه الظاهرة، لمنع تداعياتها الصحية، وللحفاظ على سلامة الجميع.