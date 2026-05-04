رد

رداً على ما نشر في زاوية «سكيك» - بشأن شكاوى من سكان «محيصنة 3» في دبي حول ازدحام يومي داخل المنطقة بسبب الدخول الكثيف لسيارات الأجرة والمركبات التي تستخدم الطرق الداخلية، كاختصار باتجاه مبنى هيئة الطرق والمواصلات في «محيصنة 2»، إضافة إلى اتخاذها مساراً بديلاً لتفادي الازدحام، مشيرين إلى أن ذلك أدى إلى قيادة متهورة، وإزعاج مستمر، وصعوبة في الدخول والخروج من المنطقة السكنية - أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأنها تعمل على تطوير حلول متكاملة تهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية في «محيصنة 3»، وتعزيز كفاءة التشغيل المروري، بما يحدّ من التأثيرات السلبية في السكان، كما يتم تنفيذ دراسة شاملة على مستوى إمارة دبي لمعالجة ظاهرة المرور العابر (Running Rat) في الأحياء السكنية، من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية والهندسية ستُسهم في الحد من استخدام الطرق الداخلية كمسارات بديلة، وتحقيق التوازن بين كفاءة الشبكة المرورية وراحة السكان.

إشادة

أثنى مرضى من أصحاب الأمراض المزمنة على خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل، التي تقدمها «دبي الصحية»، مشيرين إلى أنها تختصر عليهم مشوار الذهاب إلى المستشفى لاستلامها.

اقتراح

اقترح سائقون تنظيم حركة الشاحنات الثقيلة على شارع الإمارات، من خلال منع عبورها خلال أوقات الذروة، خصوصاً من الساعة الخامسة والنصف صباحاً إلى التاسعة صباحاً باتجاه دبي، ومن الساعة الرابعة عصراً إلى الثامنة مساء باتجاه الشارقة وعجمان، مشيرين إلى أن وجودها في هذه الفترات يسبب خطورة على مستخدمي الطريق، ويُسهم في زيادة الازدحام المروري، مناشدين باتخاذ إجراءات مناسبة للحد من هذه الظاهرة، بما يُعزّز السلامة المرورية وانسيابية الحركة، مع تقديرهم الجهود المبذولة في تطوير الطرق والخدمات.