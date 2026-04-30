رد

رداً على ما نُشر في زاوية «سكيك» بشأن شكوى من سكان بمنطقة «القصيص 1» في دبي من أنهم يعانون بسبب ازدحام مواقف المركبات، نتيجة استغلالها من قبل مستخدمي المترو أو وسائل النقل العامة، إضافة إلى أشخاص لا تربطهم أي صلة بالمنطقة، ممن يتركون مركباتهم لفترات طويلة، نظراً إلى أن المواقف مجانية، ما تسبّب في تضرر السكان بشكل مباشر، لعدم توافر مواقف كافية لهم، مناشدين بوضع حلول للمشكلة، مثل تخصيص المواقف لسكان المنطقة أو تنظيمها بما يضمن أحقية الاستخدام للسكان والزوار فقط.. أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها تنفذ، بشكل مستمر، زيارات رقابية دورية لضمان الاستخدام الأمثل والطبيعي للمواقف العامة، وضبط التجاوزات وفقاً للتشريعات والقوانين المعتمدة، وأوضحت الهيئة أنه من ضمن خدماتها المتعددة، إتاحة إمكانية حجز المواقف للسكان عبر الموقع الإلكتروني، بما يضمن توفير مواقف دائمة للمواطنين والزوار في المناطق السكنية.

مواقف

شكا سكان بمنطقة التعاون في الشارقة من إيقاف بعض السائقين لسياراتهم بشكل عشوائي في مواقف الساحات الترابية المحيطة بالبنايات، ما يتسبب في إعاقة مرور بعض السيارات، أو الوقوف بشكل ملاصق لمركبات، ما قد يتسبب في تضررها عند فتح أبواب السيارات المجاورة، علاوة على صعوبة تحريكها، آملين من الجهات المعنية وضع ضوابط لهذا الأمر الذي يتسبب في إرباك للسائقين.

إشادة

أشاد مسافرون على متن رحلات «فلاي دبي» بجودة الخدمات المقدمة، مشيرين إلى توافر شاشات عرض كبيرة مزودة بخيارات ترفيهية متنوعة، تشمل الأفلام والبرامج التلفزيونية، ما يسهم في توفير تجربة سفر مريحة وممتعة، مؤكدين أن هذه المبادرات تعكس حرص الناقلة على تعزيز رضا المسافرين، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.

