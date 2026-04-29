ردّ

رداً على ما نُشر في زاوية «سكيك» بشأن شكاوى مستخدمين لطريق الرحمانية المؤدي إلى الصجعة في الشارقة، من تكرار الحوادث المرورية بشكل شبه يومي عند دوار تقاطع طريق S136، إذ يشهد الموقع تداخلاً في المسارات نتيجة تقارب المداخل والمخارج، إضافة إلى دخول المركبات بسرعات عالية لا تتناسب مع طبيعة الدوار، شكرت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة مستخدمي الطريق على ملاحظاتهم البنّاءة، وحرصهم على سلامة الحركة المرورية، مؤكدةً أنها اطلعت على الملاحظة الواردة بشأن تكرار الحوادث المرورية عند دوار تقاطع طريق S136 على طريق الرحمانية المؤدي إلى الصجعة، وأوضحت أن الفِرَق المختصة ستقوم بدراسة الموقع ميدانياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، للنظر في الحلول المناسبة التي تسهم في تعزيز السلامة المرورية، بما يشمل تقييم تطوير التقاطع، وإعادة تنظيم المسارات، وتكثيف اللوحات التحذيرية، وفق المعايير المعتمدة، وأكّدت الهيئة حرصها الدائم على متابعة الملاحظات الواردة من الجمهور، والعمل على تطوير شبكة الطرق.

مطاعم

أبدى مستهلكون استغرابهم من إصرار مطاعم في دبي والشارقة على الاستمرار في استخدام علب بلاستيكية لوضع الحساء والأطعمة الساخنة بداخلها، عند توصيل طلبات الطعام للمستهلكين، على الرغم من مخاطر تفاعل تلك الأواني البلاستيكية مع الوجبات الساخنة والتحذير من استخدامها.

مسارات

اقترح قرّاء تخصيص مسارات مخصصة للدرّاجات الكهربائية والسكوترات، بحيث تكون بعيدة عن مسارات السيارات، أُسوة بما هو معمول به في بعض الدول، وتجنباً لمخاطر الحوادث التي قد يتسبب فيها مستخدمو تلك الدرّاجات عند قيادتها بتهور بالقرب من مسارات السيارات.

