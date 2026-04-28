رد

رداً على ما نُشر في زاوية «سكيك» بشأن شكاوى سكان بمنطقة «ورسان 4» في دبي من ازدحام مروري عند المداخل والمخارج، نتيجة لجوء عدد كبير من السائقين إلى إيقاف مركباتهم في «المدينة العالمية 2» و«ورسان 4»، بعد تطبيق رسوم المواقف في «المدينة العالمية 1»، ثم استخدام الدراجات الكهربائية (السكوتر) للوصول إلى أماكن عملهم، ما تسبب في تكدّس المركبات في الشوارع الداخلية للمنطقة، وعرقلة الحركة اليومية، خصوصاً في أوقات الذروة، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه يتم التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لبحث سبل تعزيز الرقابة المرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، لاسيما في ما يتعلق بعدم التزام بعض السائقين بالوقوف في الأماكن المخصصة، ما يؤدي إلى تعطيل الحركة المرورية وزيادة مستويات الازدحام، وأوضحت الهيئة أنها قامت، أخيراً، بافتتاح شارع جديد يربط شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع الشيخ زايد بن حمدان، الذي تم من خلاله تنفيذ مدخل ومخرج جديدين لمنطقة ند حصة.

دفع

قال متسوقون إن بعض مستخدمي أجهزة الدفع الذاتي في منافذ البيع الكبرى، قد يقومون باحتساب سعر السلعة مرتين من دون أن ينتبهوا، خصوصاً مع سرعة إنجاز عملية الشراء والاعتماد المتزايد على هذه الأجهزة، واقترحوا العمل على تطوير أنظمة الدفع، بحيث تضمن احتساب السلعة مرة واحدة فقط، بما يحفظ حقوق المستهلكين.

إزعاج

شكا سكان في عدد من المناطق تكرار الإزعاج خلال ساعات الليل، خصوصاً من منتصف الليل حتى الفجر، نتيجة قيام بعض قائدي الدراجات النارية والسيارات بالاستعراض وإصدار أصوات مرتفعة، ما يُسبب إزعاجاً للأهالي ويؤثر في راحة المرضى وكبار السن، فضلاً عن تهديد سلامة المارة، وطالبوا بتكثيف الرقابة في الأحياء السكنية، واتخاذ إجراءات رادعة للحد من هذه التصرفات غير المسؤولة.