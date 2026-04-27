تدخين

قال متسوقون إن مراكز تجارية تشهد تزايداً ملحوظاً في ظاهرة التدخين الإلكتروني داخل المرافق المغلقة، على الرغم مما تسببه من إزعاج للآخرين، خصوصاً من العائلات والأطفال، وأضافوا أن ذلك ينشر الروائح الناتجة عن تلك الأجهزة في الممرات وأماكن الجلوس، في مخالفة واضحة للأنظمة التي تحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، واقترحوا تكثيف الرقابة وتفعيل القوانين، ووضع لوحات إرشادية واضحة، حفاظاً على راحة الزوار، وسلامة البيئة داخل المولات.

ازدحام

أكد سكان بمنطقة «القصيص 1» في دبي أنهم يعانون بسبب ازدحام مواقف المركبات، نتيجة استغلالها من قبل مستخدمي المترو أو وسائل النقل العامة، إضافة إلى أشخاص لا تربطهم أي صلة بالمنطقة، إذ يتركون مركباتهم لفترات طويلة نظراً إلى أن المواقف مجانية، وأضافوا أن هذا الأمر تسبّب في تضرر السكان بشكل مباشر، لعدم توافر مواقف كافية لهم، مناشدين بوضع حلول للمشكلة واتخاذ الإجراءات المناسبة، مثل تخصيص المواقف لسكان المنطقة أو تنظيمها بما يضمن أحقية الاستخدام للسكان والزوار فقط.

سلوك

شكا سائقون من رمي بعض قائدي المركبات علب المشروبات الغازية وأكواب المشروبات الساخنة من نوافذ سياراتهم، أثناء القيادة على الطرق العامة، مشيرين إلى أن هذا السلوك غير حضاري ويشوّه المظهر العام، إضافة إلى ما يسببه من أعباء على عمال النظافة، وشددوا على ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة ورفع قيمة الغرامات على المخالفين، للحد من هذه التصرفات غير المسؤولة وتعزيز ثقافة النظافة والسلوك الحضاري على الطرق.

دراجات

اشتكى قُراء من انتشار لافت لقيادة المراهقين للدراجات الكهربائية بسرعات عالية تصل إلى 90 كيلومتراً في الساعة، مشيرين إلى أن بعضهم يقومون بالتسابق في الشوارع الداخلية، في سلوك يشكّل خطراً كبيراً على سلامتهم وسلامة الآخرين، ولفتوا إلى أن هذه التصرفات تسببت في زيادة الحوادث المرورية، فضلاً عن الإزعاج.