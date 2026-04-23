ازدحام

يشكو سكان محيصنة الثالثة ازدحاماً يومياً داخل المنطقة، بسبب الدخول الكثيف لسيارات الأجرة والمركبات التي تستخدم الطرق الداخلية، كاختصار باتجاه مبنى هيئة الطرق والمواصلات في محيصنة الثانية، إضافة إلى اتخاذها مساراً بديلاً لتفادي الازدحام، وأشاروا إلى أن ذلك أدى إلى قيادة متهورة، وإزعاج مستمر، وصعوبة في الدخول والخروج من المنطقة السكنية، كما تزداد المشكلة مع تجمع السائقين في أماكن خدمية، ما يفاقم المشكلة المرورية، وأكدوا على ضرورة تنظيم الحركة، ومنع استخدام الفريج كطريق اختصار، حفاظاً على راحة السكان.

أسعار

لاحظ مستهلكون ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في عدد من البقالات والمراكز التجارية، خصوصاً الخضراوات والفواكه، خلال الفترة الأخيرة، وأفادوا بأن أسعار بعض الأصناف تضاعفت تقريباً، ما يشكل عبئاً إضافياً على بعض الأسر، وناشدوا بتكثيف مراقبة الأسعار في البقالات، والتأكد من التزامها بالأسعار المناسبة، حفاظاً على حقوق المستهلكين.

مخالفات

اقترح سائقون على إدارات المواقف، في بعض إمارات الدولة، تفعيل خدمة إرسال رسائل نصية قصيرة لتذكير السائقين بضرورة دفع رسوم المواقف قبل تحرير المخالفة، مؤكدين أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من المخالفات غير المقصودة، وأوضحوا أن فئة من الأفراد، خصوصاً كبار السن، قد ينسون استخراج تذكرة المواقف أو تجديدها في الوقت المحدد، ما يعرّضهم لغرامات يمكن تفاديها بسهولة عبر تنبيه مسبق، وأضافوا أن هذه الخدمة ستعزز من رضا المتعاملين، وتدعم توجهات التحول الذكي في الخدمات، بما يحقق التوازن بين تطبيق الأنظمة ومراعاة ظروف مختلف شرائح المجتمع.

sekeek@emaratalyoum.com