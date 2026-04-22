مواقف

شكا سكان البنايات الوردية بمنطقة الحدائق في دبي من تفاقم أزمة المواقف، مؤكدين أنه على الرغم من تعديل بطاقات الدخول، فإنهم لا يجدون أماكن شاغرة حتى بعد الساعة السادسة مساء، بسبب تكدّس سيارات متروكة منذ سنوات تعود لسكان سابقين، وأشاروا إلى أن الشكاوى المتكررة للإدارة لم تُسهم في حل المشكلة، مقترحين إعادة ترقيم المواقف وربطها بأرقام الشقق كما كان معمولاً به سابقاً، للحد من الفوضى وتنظيم عملية الوقوف.

دراجات

شكا سائقون في عجمان انتشار قيادة أشخاص دراجات نارية صغيرة لا تحمل أرقاماً، معتبرين أن هذه الظاهرة أصبحت مصدر قلق وخطر على مستخدمي الطريق، خصوصاً في الأحياء السكنية، حيث يقودها البعض بتهور ومن دون الالتزام بقواعد السير، ما يزيد احتمالية وقوع الحوادث، وأوضحوا أن عدم وجود لوحات مرورية يُصعّب عملية ضبط المخالفين ومحاسبتهم، آملين تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه السلوكيات، بما يُسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح.

باعة

تلاحَظ في الآونة الأخيرة انتشار عدد من الباعة المتجولين بالمناطق الصناعية في الدولة، حيث يقومون ببيع علب المياه والفول السوداني تحت أشعة الشمس المباشرة، من دون مراعاة اشتراطات السلامة الغذائية أو طرق الحفظ الصحي السليم، وتُشكّل هذه الممارسات خطراً على صحة المستهلكين، في ظل تعرض المنتجات لدرجات حرارة مرتفعة قد تؤثر في جودتها وصلاحيتها للاستهلاك، ما يستدعي تكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة.

sekeek@emaratalyoum.com