حُفر

يعاني سكان بمنطقة الدار البيضاء في أم القيوين انتشار حُفر في الشوارع الداخلية، عقب هطول الأمطار الأخيرة، نتيجة تجمع المياه وضعف تصريفها، ما أدى إلى تآكل طبقة الإسفلت وتضرر الطريق، مشيرين إلى أن هذه الحفر تشكل خطراً على سلامة السائقين والمركبات، خصوصاً في ظل عدم وضوحها أثناء القيادة، ما يتطلب تدخلاً سريعاً لصيانة الطرق المتضررة، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، وانسيابية الحركة داخل الأحياء السكنية.

مشاة

قال مرتادون لمنطقة دوار السمكة في دبي، الواقع بين فندق «كلاريج» والغرير سنتر، إنهم يجدون صعوبة كبيرة في عبور الطريق، وعلى الرغم من أن الدوار مزود بإشارات ضوئية، فإنه مغلق بالكامل أمام حركة العبور منذ نحو عامين، ما يُجبر المشاة على قطع مسافات طويلة تصل إلى نحو 500 متر للوصول إلى أقرب نقطة مخصصة للعبور ثم العودة مجدداً إلى وجهتهم، ما يدفع البعض إلى المخاطرة وعبور الدوار بشكل مباشر وخطر بين المركبات، وأشاروا إلى أن الدوار يُعدّ الوحيد تقريباً في دبي الذي يمنع عبور المشاة بهذا الشكل، داعين إلى إعادة النظر في تنظيم الموقع، بما يضمن سلامة المشاة ويُسهّل حركة التنقل في المنطقة.

صرف

أعرب سكان بمنطقة أبو شغارة في الشارقة عن استيائهم من طفح مياه الصرف الصحي من بنايات وخروجها إلى الشوارع، ما يؤدي إلى انتشار روائح كريهة، ويشكّل بيئة غير صحية، فضلاً عما يسببه من إزعاج وخطر على المارة، وناشدوا باتخاذ إجراءات لمعالجة المشكلة، وإلزام البنايات بالصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع، وتحسين جودة الحياة في المنطقة.