مواقف

قال سكان في شارع 87th بجانب سيتي ووك في دبي، إنهم يعانون مشكلة الوقوف العشوائي داخل الساحة السكنية، بعد تطبيق رسوم المواقف في المناطق المجاورة، مشيرين إلى أن الساحة تحوّلت إلى موقع مكتظ بالمركبات بمختلف أنواعها، من حافلات وشاحنات وسيارات أجرة ومركبات عمال، ما تسبب في تكدس كبير وصعوبة في حركة الدخول والخروج، فضلاً عن زيادة احتمالية وقوع الحوادث نتيجة العبور بين السيارات المتوقفة بشكل عشوائي، إضافة إلى تعرّض مركبات السكان لأضرار متكررة، وناشدوا التدخل العاجل لتنظيم الوقوف في المنطقة، ووضع حلول مناسبة تحدّ من هذه الظاهرة، وتحافظ على سلامة القاطنين.

مركبات

يعاني سكان بمنطقة «الراشدية 3» في عجمان انتشار السيارات المُهمَلة والمركبات غير المزودة بلوحات معدنية، التي تُترك لفترات طويلة بين البنايات، ما أدى إلى تفاقم أزمة المواقف، وصعوبة عثور السكان على أماكن لسياراتهم، وأوضحوا أنهم تقدموا بشكاوى عدة، إذ تم وضع ملصقات إنذار على بعض المركبات، إلا أنه تمت إزالتها لاحقاً من دون اتخاذ إجراء فعلي، ولاتزال تلك السيارات متوقفة حتى الآن، رغم تكرار الشكاوى، معربين عن أملهم في تدخل حازم لإزالة هذه المركبات وتنظيم المواقف، بما يخفف المعاناة اليومية للسكان.

إنارة

لاحظ سائقون على بعض الطرق الخارجية السريعة أن الإضاءة التي تنير أجزاء من الطريق، تكون أحياناً صفراء، فيما تعاني أخرى إضاءة خافتة، لذا يقترحون الاستعاضة عنها بأخرى تعتمد على إنارة (LED) تعطي انتشاراً كبيراً وأوسع، وتمنح السائقين رؤية واضحة تساعد على مزيد من كشف الطريق والأمان، علاوة على أنها تضفي بُعداً جمالياً على شكل الأرصفة ليلاً.