ازدحام

اشتكى سكان بمنطقة «ورسان 4» في دبي من ازدحام مروري عند المداخل والمخارج، نتيجة لجوء عدد كبير من السائقين إلى إيقاف مركباتهم في «المدينة العالمية 2» و«ورسان 4»، بعد تطبيق رسوم المواقف في «المدينة العالمية 1»، ثم استخدام الدراجات الكهربائية (السكوتر) للوصول إلى أماكن عملهم، ما تسبب في تكدس المركبات داخل الشوارع الداخلية للمنطقة، وعرقلة الحركة اليومية، خصوصاً في أوقات الذروة، وأعربوا عن أملهم في إيجاد حلول تنظيمية تحد من هذه الممارسات، وتخفف من الازدحام المروري في المنطقة.

إنارة

يعاني سكان بمنطقة «الزاهية 1» في عجمان غياب الإنارة في الشوارع، حيث تسود عتمة شديدة خلال ساعات الليل، ما يشكل خطراً على سلامة المشاة، ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث، خصوصاً مع ضعف الرؤية على الطرق، مناشدين سرعة العمل على تركيب أعمدة إنارة، وتحسين مستوى الإضاءة حفاظاً على السلامة العامة.

عسل

تساءل عدد من القراء عن حقيقة وجود عسل يُباع في بعض منافذ البيع بأسعار رمزية لا تتجاوز سبعة دراهم بوزن 20 كيلوغراماً، ما يثير الشكوك حول جودته ومكوناته، وما إذا كان طبيعياً خالصاً أم منتجاً مُصنّعاً أو شبيهاً بالعسل يحتوي على إضافات وسكريات، علماً بأن بعض المستهلكين يعتبرون العسل علاجاً لهم، داعين إلى توضيح المواصفات والمعايير المعتمدة لمثل هذه المنتجات، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

إشارة

قال سكان ومرتادون لمنطقة كورنيش الممزر في الشارقة، وتحديداً بعد جامع الفردوس باتجاه تقاطع برج السعادة، إنه لا توجد إشارات عبور مشاة أو مطبات اصطناعية، في ظل السرعات العالية للمركبات، ما يشكل خطراً على سلامة العائلات والأطفال المتجهين إلى الشاطئ، مقترحين تركيب إشارة مشاة أو عمل مطبات تهدئة للحد من السرعة، ما يعزز السلامة في المنطقة.

