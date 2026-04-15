حوادث

شكا مستخدمون لطريق الرحمانية المؤدي إلى الصجعة في إمارة الشارقة، من تكرار الحوادث المرورية بشكل شبه يومي عند دوار تقاطع طريق S136، مشيرين إلى أن الموقع يشهد تداخلاً في المسارات نتيجة تقارب المداخل والمخارج، ما يسبب إرباكاً للسائقين، إضافة إلى دخول المركبات بسرعات عالية لا تتناسب مع طبيعة الدوار، ما يزيد من احتمالات التصادم، وأضافوا أن الكثافة المرورية المتزايدة في المنطقة فاقمت من المشكلة، آملين تدخّل الجهات المختصة ودراسة تحويل الدوار إلى تقاطع بإشارات ضوئية، وإعادة تخطيط المسارات، وتكثيف اللوحات التحذيرية.

أسعار

رصد متعاملون في بعض إمارات الدولة قيام بعض موردي مواد البناء باستغلال الأوضاع الراهنة ذريعةً لرفع الأسعار بشكل ملحوظ، ما انعكس بدوره على زيادة كلفة المشروعات، وأوضحوا أن هذه الزيادات المتتالية أثقلت كاهل الراغبين في البناء أو الترميم، مشددين على ضرورة التدخل العاجل لمراقبة الأسعار، ووضع ضوابط واضحة تحدّ من أي ممارسات استغلالية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

مواقف

شكا سكان بمنطقة «الحميدية 1 في عجمان، وتحديداً على شارع الإمام الشافعي، من معاناة مستمرة بسبب أزمة المواقف، بعد تحويل الشارع إلى طابع تجاري، وأوضحوا أن المواقف الواقعة أمام منازلهم، التي تخدم نحو أربعة بيوت فقط، مازالت مجانية، في حين فرضت رسوم على المواقف في الجهة المقابلة من الشارع، ما أدى إلى استغلالها من قبل أصحاب المحال والمطاعم وسكان البنايات المجاورة، وأشار إلى أن هذا الوضع تسبب في تكدس المركبات أمام منازلهم بشكل يومي، ما يعرقل دخولهم وخروجهم، ويضطرهم في كثير من الأحيان إلى التواصل مع عمليات الشرطة لانتظار حضور أصحاب المركبات وتحريكها.

