سرعة

شكا سكان منطقة «المويهات 3» في عجمان، وتحديداً شارع غرناطة، من السرعات الزائدة التي يشهدها الشارع بشكل يومي، على الرغم من أن السرعة المحددة فيه لا تتجاوز 40 كيلومتراً، مؤكدين أن بعض قائدي المركبات، خصوصاً القاطرات، يقودون بسرعة عالية من دون مراعاة لطبيعة المنطقة السكنية، ما يشكّل خطراً على الأطفال والعائلات والمشاة، خصوصاً مرتادي المساجد والمحالّ القريبة، وتمنوا تدخل الجهات المختصة لإيجاد حل للمشكلة.

مطبات

ناشد سكان منطقة السلمة (النخيلة) في إمارة أم القيوين بضرورة إنشاء مطبات تهدئة في الشوارع الداخلية، نظراً لافتقار الطريق لأي وسائل تحد من السرعة، ما يؤدي إلى قيادة بعض المركبات بسرعات عالية، إلى جانب صدور أصوات مزعجة من بعضها، الأمر الذي يسبب إزعاجاً مستمراً للسكان، خصوصاً أن المنطقة سكنية وتضم عائلات وأطفالاً.

إزعاج

أعرب سكان بقرية جميرا الدائرية في دبي عن استيائهم من الإزعاج المتكرر خلال ساعات الليل المتأخرة، بسبب قيام بعض قائدي السيارات الرياضية والمعدلة بالقيادة بسرعات عالية، وإصدار أصوات مزعجة من عوادم المركبات بشكل متعمد، ما يتسبب في ترويع الأطفال وإقلاق راحة العائلات وكبار السن، وأشاروا إلى أن هذه التصرفات غير المسؤولة تتنافى مع طبيعة المناطق السكنية، وتؤثر سلباً في جودة الحياة، داعين إلى تكثيف الرقابة المرورية، واتخاذ إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على الهدوء والمظهر الحضاري للمنطقة.

جهود

أشاد قراء بالجهود الكبيرة التي بذلتها فِرَق العمل والبلديات المختلفة على امتداد إمارات الدولة في التعامل مع موجة الأمطار الأخيرة، مناشدين ضرورة مواصلة العمل لتجفيف تجمعات المياه المتبقية في بعض المناطق، حيث تتسبب في انتشار البعوض، ما يؤرّق قاطني تلك الأماكن.