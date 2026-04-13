ردّ

ردّاً على ما نُشر في زاوية «سكيك» بشأن شكوى أحد قاطني البرشاء الأولى بدبي من تصرفات غير مسؤولة لبعض سائقي درّاجات التوصيل، مشيراً إلى أنه يقطن في بناية ملاصقة لأحد المطاعم، ولاحظ تجمع أعداد من الدرّاجات في محيط الموقع، خصوصاً في ساحة المواقف الخلفية، ويتعمد بعضهم الدخول عكس السير عبر الرصيف المخصص للمشاة، بدلاً من المدخل الصحيح من الشارع الخلفي، لاختصار المسافة، ما يُشكّل خطراً على المشاة، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأن الفريق الميداني المختص يقوم بتنفيذ زيارات مجدولة على كل مواقع تجمع سائقي توصيل الطلبات بالإمارة، حيث سيتم تكثيفها على موقع الشكوى، وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لقطاع توصيل الطلبات للحد من السلوكيات الخاطئة، كما تنظّم الهيئة، بالتعاون مع شركات التوصيل، ورش عمل توعوية لسائقي توصيل الطلبات بشكل مستمر، لتأكيد ضرورة الالتزام بقواعد السير والمحافظة على سلامة المشاة ومستخدمي الطريق.

سكوترات

شكا سائقون في جميرا قيام فئة من المراهقين بقيادة سكوترات بالقرب من كايت بيتش، باتجاه برج العرب، على الطرقات الرئيسة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يسبب إرباكاً للسائقين، وقد يُشكّل خطراً على حياه هؤلاء المراهقين، ما يستدعي سرعة النظر في ذلك.

ممشى

أشاد مرتادون لممشى الجادة في الشارقة بالتنظيم المميّز والفعاليات المتنوعة التي يحتضنها، مشيرين إلى أنه أصبح وجهة متكاملة تناسب العائلات والأفراد، بتنوع مرافقه، التي تلبي مختلف الأذواق، إلى جانب ممشى مظلل بالأشجار يوفر أجواء مريحة خصوصاً خلال فترات المساء، وأضافوا أنه يوفر كذلك مساحات مخصصة للأطفال تضم ألعاباً آمنة ومتنوعة، فضلاً عن مناطق مفتوحة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، ما يُعزّز من نمط الحياة الصحي لدى الزوّار.