ردّ

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك» بشأن معاناة سكان بالخوانيج الأولى في دبي، وجود آليات ورافعات شوكية بأماكن متفرقة من المنطقة، إذ يضعها أصحابها بغرض التأجير، من دون الالتزام بالأماكن المخصصة لها، تجنباً للرسوم والمصروفات، ما يُشوّه المنظر العام، إضافة إلى الإزعاج في الصباح الباكر عند تشغيلها، أكّدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أنها نفذت جولات تفتيشية دورية لرصد المخالفات المتعلقة بالوقوف غير القانوني للآليات والرافعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، لضمان الانضباط والحد من الإزعاج، وأفادت الهيئة بوجود تنسيق مشترك مع بلدية دبي لمعالجة الحالات المتعلقة بالآليات المتوقفة في الأراضي التابعة للبلدية، بما يضمن تنظيم الوقوف وفق المعايير المعتمدة.

بطاقة

اشتكى متعاملون لجوء بعض الباعة وأصحاب المحال التجارية إلى فرض رسوم إضافية، تصل إلى 2% أو أكثر، عند الدفع بوساطة البطاقات البنكية، بحجة أنها عمولة يفرضها البنك، مؤكدين تعرّضهم لهذا الموقف عند إتمام عمليات الشراء، وبالتواصل مع أحد البنوك للتأكد من قانونية هذا الإجراء، أفاد بأن هذه الرسوم لا تُفرض على المتعامل إطلاقاً، وإنما يتحملها التاجر نظير استخدام جهاز نقاط البيع، ولا يحق له تحميلها للعميل بأي شكل، وتمنى متعاملون على الجهات المختصة تكثيف الرقابة على هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حماية لحقوق المستهلكين ومنعاً لاستغلالهم.

عبوات

دعا قرّاء إلى تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم، للتأكد من جودة وسلامة العبوات البلاستيكية المستخدمة في تعبئة الأطعمة الساخنة، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة، مشيرين إلى أن هذه العبوات تتعرّض لدرجات حرارة مرتفعة قد تؤثر في مكوناتها، ما يثير مخاوف بشأن سلامتها وانعكاساتها المحتملة على صحة المستهلكين، مشددين على ضرورة إلزام المنشآت باستخدام مواد آمنة ومخصصة لتحمل الحرارة.

