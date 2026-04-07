ردّ

رداً على ما نُشر في زاوية «سكيك»، بشأن شكوى سكان بمنطقة «الطوار 3» في دبي من أن عدداً كبيراً من المركبات المتجهة لإمارات أخرى، يدخل إلى المنطقة بعد الخروج من نفق المطار عن طريق شارع القدس بهدف اختصار المسافة، ما أدى إلى مشكلات عدة منها ازدحام مروري داخل الشوارع السكنية الضيقة، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمتابعتها المستمرة للحركة المرورية في منطقة «الطوار 3»، ورصد استخدام بعض المركبات للطرق الداخلية في الأحياء السكنية لتجنّب الازدحام على الشوارع الرئيسة، مشيرة إلى أن الهيئة تدرس هذه الحالات من خلال مشروع «المرور العابر»، الهادف إلى رصد وتحليل حركة المركبات غير التابعة لسكان المنطقة السكنية، وتقييم تأثيرها في الحركة المرورية، وجودة الحياة، واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال وضع حلول تنظيمية وهندسية مناسبة، للحد من هذه الظاهرة.

إشادة

أشاد سكان بجهود بلدية دبي في تعزيز المساحات الخضراء، وتحسين جودة الحياة، وذلك مع إعلانها افتتاح 35 حديقة جديدة خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تخدم نحو 23 مجتمعاً سكنياً في مختلف مناطق الإمارة، وأكّدوا أن هذه المبادرات تعكس حرص الجهات المعنية على توفير بيئة صحية ومستدامة للسكان، وتعزيز المشهد الحضاري والجمالي للمدينة.

درّاجات

شكا ساكن بالبرشاء الأولى في دبي تصرفات غير مسؤولة لبعض سائقي درّاجات التوصيل، مشيراً إلى أنه يقطن في بناية ملاصقة لأحد المطاعم، ما أدى إلى تجمع أعداد من الدرّاجات في محيط الموقع، خصوصاً في ساحة المواقف الخلفية، ويتعمد بعضهم الدخول عكس السير عبر الرصيف المخصص للمشاة، بدلاً من المدخل الصحيح من الشارع الخلفي، لاختصار المسافة، ولفت إلى أن هذا السلوك يُشكّل خطراً على المشاة، خصوصاً مع قيادة الدرّاجات بسرعة وظهورها بشكل مفاجئ من زوايا غير مكشوفة، وأكد أنه تعرّض لمواقف عدة كادت تتسبب في حادث له نتيجة هذه التصرفات.