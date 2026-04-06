ردّ

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك» بشأن ملاحظة سكان في شارع المرابع بمنطقة القوز قيام أشخاص بفك براغي الحواجز في وسط الطريق بين أعمدة الإنارة بين رقمَي 58 و60، ما أدى إلى عبور المشاة من أماكن غير مخصصة، على الرغم من أن سرعة الطريق المحددة تراوح بين 80 و100 كم/س، ما يُشكّل خطراً كبيراً على حياتهم، ومطالبتهم بضرورة إعادة تثبيت الحواجز والتأكد من عدم العبث بها، وتعزيز إجراءات السلامة لمنع عبور المشاة من وسط الطريق، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتنفيذها زيارات ميدانية، حيث يتم رصد أي أضرار أو تلف في الحواجز، أو في حال قيام بعض الأفراد بإزالة حواجز منع عبور المشاة، ويتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وإعادة تثبيت هذه الحواجز وإغلاقها بشكل فوري، وذلك لضمان سلامة مستخدمي الطريق، وأكّدت الهيئة أنها تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتعاون والتنسيق المستمر مع القيادة العامة لشرطة دبي.

دفع

قال متسوقون إن الخدمة الذاتية للدفع في بعض منافذ البيع الكبيرة في بعض إمارات الدولة تحسب سعر السلعة مرتين، ولا ينتبه عادةً العميل إلا نادراً، مشددين على ضرورة إصلاح مثل هذه الأجهزة.

تأمين

طالب كبار في السن من المقيمين مع ذويهم، بتوفير باقات تأمين صحي بأسعار مقبولة، وبالمقابل تخفيضات من جانب المستشفيات والعيادات.

«سكوتر»

شكا عدد من السائقين قيام بعض مستخدمي السكوتر بالسير عكس الاتجاه، ما يُعرّض سلامتهم وسلامة قائدي المركبات للخطر، مشيرين إلى انتشار هذا السلوك بكثرة في الآونة الأخيرة، خصوصاً بين فئات معينة من الشباب، مقترحين تشديد الإجراءات الرقابية، وتغريم المخالفين.