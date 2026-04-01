ازدحام

اشتكى سكان في منطقة «الطوار 3» في دبي من أن عدداً كبيراً من المركبات المتجهة لإمارات أخرى، يدخل إلى المنطقة بعد الخروج من نفق المطار عن طريق شارع القدس، بهدف اختصار المسافة، ما أدى إلى مشكلات عدة، منها ازدحام مروري داخل الشوارع السكنية الضيقة، وإعاقة حركة دخول السكان وخروجهم من منازلهم بسهولة، وزيادة احتمالية الحوادث بسبب السرعة، وعدم ملاءمة الطرق الداخلية لهذا الحجم من الحركة، وإزعاج السكان نتيجة الضوضاء، علاوة على تأثر المشاة، خصوصاً الأطفال وكبار السن، مقترحين إعداد دراسة لهذا الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيجاد حلول تحدّ من هذا الأمر.

لوحات

أشاد سكان بمنطقة التعاون في الشارقة بالسلوك الإيجابي لبعض المارة الذين سارعوا بإزالة لوحات سقطت في الطريق، بسبب شدة الرياح والأمطار خلال الفترة الماضية، ونقل تلك اللوحات بعيداً عن مسار السيارات حتى لا تتسبب في اصطدامها بها.

عروض

أشار مستهلكون إلى أن صيدليات عدة طرحت، أخيراً، عروضاً مختلفة لتخفيضات على أسعار مكملات غذائية ومستحضرات للعناية، واصفين المبادرة بالإيجابية التي تعود بالعديد من الفوائد على المستهلكين في الحصول على متطلباتهم من المكملات الغذائية بأسعار مناسبة.

صناديق

لاحظ قراء تعرّض سيارات لمخاطر الاصطدام بصناديق المخلّفات، خلال أوقات الرياح وهطول الأمطار التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، بسبب تحرك بعضها من مكانها إلى قرب مسار المركبات، واضطرار أصحابها إلى تفاديها بصعوبة في ظل وجود تجمعات للمياه في عدد من المناطق، مقترحين على البلديات والجهات المختصة معالجة هذا الأمر، مشيدين في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلتها فِرَق العمل على مدار الساعة خلال الظروف الجوية الأخيرة.

