إزعاج

شكا سكان بمنطقة «الورقاء 4» في دبي تزايد ظاهرة استخدام الدراجات غير المرخصة (بوشراع)، والسيارات المُعدلة، داخل الأحياء السكنية، مشيرين إلى أنها تصدر أصواتاً مزعجة تحرمهم النوم والراحة، خصوصاً خلال ساعات الليل، وتثير القلق والخوف لدى الأطفال وكبار السن وذوي الهمم، وتمنوا على الجهات المختصة التدخل العاجل للحد من هذه الممارسات، وتكثيف الرقابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على راحة أهالي المنطقة.

مشاة

رصد سكان بمنطقة المجاز في الشارقة عبور عدد كبير من المشاة للطرق من أماكن غير مخصصة، خصوصاً على شارعَي الكورنيش والخان، ما يشكل خطراً على سلامتهم، مقترحين تكثيف التوعية المرورية وتعزيز الرقابة، إلى جانب توفير حلول آمنة للعبور للحد من هذه السلوكيات.

حواجز

لاحظ سكان في شارع المرابع بمنطقة القوز في دبي قيام أشخاص بفك براغي الحواجز في وسط الطريق بين أعمدة الإنارة رقم 58 و60، ما أدى إلى عبور المشاة من أماكن غير مخصصة، على الرغم أن سرعة الطريق المحددة تراوح بين 80 و100 كم/س، ما يشكل خطراً كبيراً على حياتهم، مشددين على ضرورة إعادة تثبيت الحواجز، والتأكد من عدم العبث بها، وتعزيز إجراءات السلامة لمنع عبور المشاة من وسط الطريق.

عشوائية

قال قراء إن ظاهرة إعلانات قطْر السيارات باتت تشوه المنظر العام على طرقات رئيسة وفرعية، مشيرين إلى أنها باتت تحتل أعمدة الإنارة ومجمعات الكهرباء ومكبات القمامة ومبردات المياه عند المساجد وواجهات المحال التجارية، لافتين إلى أن هناك طرقاً إلكترونية عدة لتزويد الفرد بهذه الخدمة، إذ لا يحتاج إلى هذه الإعلانات العشوائية التي باتت تشوه الشكل الحضاري.