لعب

لاحظ قرّاء إقدام صغار على اللعب في مناطق تجمعات مياه الأمطار، على الرغم من تحذيرات الجهات المعنية بضرورة الابتعاد عن تجمعات مياه الأمطار، والتشديد بشكل خاص على عدم لعب الأطفال فيها، لما قد تُسببه من عدوى وأضرار صحية، وأشاروا إلى أن بعضهم يمارسون ذلك اللهو في تجمعات المياه أمام أولياء أمورهم الذين من المفترض أن يكونوا أكثر وعياً بالمخاطر الصحية المحتملة لذلك.

سائقون

اقترح زوار للمجمعات التجارية ونزلاء في الفنادق الكبرى، التي توفر خدمة صف السيارات المدفوعة أو المجانية، انتداب سائقين بعدد أكبر لتسلم وتسليم مركبات المستفيدين من الخدمة، بما يُسهم في تفادي التأخير الذي يعرّض البعض للتوتر والانزعاج.

إرشادات

أبدى قراء تفاعلهم الإيجابي مع رسائل نصية وجهتها الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء في عجمان إلى مشتركيها على هواتفهم المتحركة، تطلب فيها اتباع الإرشادات خلال فترات تقلبات الطقس حرصاً على سلامتهم، مشيرة إلى أن فريق العمل الخاص بالهيئة موجود على مدار الساعة لتلقي المكالمات والبلاغات الطارئة، وأعرب المشتركون عن سعادتهم بهذه المبادرة.

إشادة

أشاد مواطنون ومقيمون بالجهود الكبيرة التي بذلتها البلديات والجهات المعنية في التعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، حيث تمكنت من سحب المياه من الطرقات والدوارات خلال وقت قياسي، ما أسهم في إعادة انسيابية الحركة المرورية بشكل سريع، وعكس مستوى الجاهزية والكفاءة في إدارة مثل هذه الحالات.