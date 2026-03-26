أمان

شكا سائقون تعمد بعض قائدي المركبات على الطرق السريعة عدم ترك مسافة أمان بين المركبات، رغم حالة الطقس التي تشهدها الدولة والأمطار الغزيرة، ما يسبب إرباكاً شديداً ينذر بوقوع حوادث مرورية، داعين إلى فرض مخالفات مشددة على مثل هذه السلوكيات، لردع مرتكبيها وضمان عدم تكرارها.

مخلفات

لاحظ ساكن بأحد الأبراج السكنية في الشارقة قيام بعض القاطنين برمي أعقاب السجائر والمخلفات من الطوابق العليا، في سلوك خطِر يتكرر يهدّد سلامة القاطنين، وأوضح أن طفلتَه كادت تتعرض لإصابة بعد رمي كأس زجاجية من أعلى أثناء لعبها، كما تسببت سيجارة مشتعلة سابقاً في نشوب حريق كاد يتفاقم، مشيراً إلى أنه تقدّم بشكاوى عدة لإدارة البناية، لكن من دون استجابة، مقترحاً وضع حلول رادعة، وإلزام إدارات المباني بالتفاعل مع الملاحظات والشكاوى التي تصل إليها من قبل السكان بشكل سريع، خصوصاً أن بعضها يشكل خطراً في حال تجاهله.

إزعاج

اشتكى سكان في الورقاء الثالثة من إزعاج مستمر تسببه الدرّاجات النارية على مدار الساعة، وليس في أوقات محددة فقط، مؤكدين أنهم لم يعودوا قادرين على النوم بسبب الضوضاء المتكررة، خصوصاً خلال ساعات الليل، وأوضحوا أنهم تقدموا ببلاغات عدة عن تنامي هذه الظاهرة السلبية، لافتين إلى تفاقم المشكلة أخيراً بشكل ملحوظ مع الإجازة المدرسية، وزيادة استخدام هذه الدرّاجات، ما يحتاج إلى تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه السلوكيات.

sekeek@emaratalyoum.com