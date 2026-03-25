إزعاج

أعرب سكان في منطقة التعاون بالشارقة عن استيائهم من تكرار الإزعاج خلال ساعات الليل، خصوصاً من منتصف الليل حتى الفجر، نتيجة قيام بعض سائقي الدرّاجات النارية والسيارات بالاستعراض وإصدار أصوات مرتفعة بالقرب من مدرسة فيكتوريا سكول ومنطقة الممزر، ما يسبب أرقاً للسكان، ويهدد سلامة المارة، مؤكدين ضرورة توعية هذه الفئة من محبي السيارات المُعدلة بأن هناك ميادين لممارسة هواياتهم بعيداً عن المناطق المخصصة للسكن والراحة وذات الكثافة السكانية العالية.

تكدّس

اشتكى سكان في منطقة الراشدية بدبي تكدّس عدد كبير من القاطنين داخل المنزل الواحد، في مخالفة لاشتراطات السكن، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد المركبات والوقوف العشوائي أمام المنازل وفي الساحات الرملية، واستغلال مواقف الشارع بشكل كامل، الأمر الذي تسبب في ازدحام وإزعاج للسكان، وأشاروا إلى قيام البعض بإيقاف مركباتهم بعيداً عن مواقع سكنهم، لتفادي الملاحظة، إضافة إلى رمي المهملات خارج الحاويات بصورة غير حضارية، ما يؤثر سلباً في نظافة المنطقة والمظهر العام لها، ما يستدعي وضع حل لذلك.

مدخل

اقترح قارئ في أم القيوين النظر في توسعة المدخل المفضي إلى بنك أبوظبي الأول من على شارع الملك فيصل، مشيراً إلى أنه لاحظ أن هناك مركبات تحتك بجانبي المدخل، خصوصاً أن المساحة الواسعة أمام البنك تتيح المجال لذلك الأمر. وأضاف أن المدخل يأتي بعد مسافة قصيرة من دوار تكون السيارات مندفعة منه بسرعة، ما يتطلب الحذر في الانعطاف إلى هذا المدخل.

