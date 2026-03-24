إشادة

أشاد قرّاء بالاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع ملاحظة تتعلق بسلامة المشاة، حيث تم إغلاق فتحة في أحد الأسوار على طريق الخيل الأول السريع في دبي، والتي كان يعبر منها البعض بشكل غير آمن. وأكّدوا أن هذه الخطوة تعكس حرص الجهات المعنية على تعزيز معايير السلامة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة، بما يسهم في حماية الأرواح، وتنظيم الحركة على الطرق الحيوية في الإمارة.

أجهزة

اقترح مستهلكون التوسع في وضع أجهزة تدوير الزجاجات البلاستيكية في مختلف المتاجر ومراكز التسوق بالدولة، مع زيادة الحوافز المقدمة من الشركات القائمة على تلك الأجهزة، عبر تقديم قسائم شرائية مرتبطة بكميات الزجاجات التي وضعها بالجهاز، ما يحفز بدوره على زيادة توجه المستهلكين لاستخدام تلك الأجهزة، والاستفادة من إعادة تدوير الزجاجات المستخدمة. وأشاروا إلى أن هذا يتماشى مع جهود الاستدامة في دولة الإمارات، التي تُعدّ رائدة في هذا الميدان، وتعمل على تشجيع الأفراد على الممارسات التي تسهم في الحفاظ على البيئة، وضمان صون مواردها للأجيال المقبلة.

أصوات

دعا سكان في بعض الإمارات إلى النظر في أمر أصوات الدرّاجات النارية التي تنتشر في شوارع مناطق عدة، ويتسابق أصحابها على الطرقات في أوقات متأخرة من الليل، ما يتسبب في إزعاج القاطنين، وإيقاظ الأطفال من نومهم، مؤكدين أن هذا الأمر فيه طيش وتهور من السائقين، ما قد يُعرّضهم لحوادث مرورية محتملة، وكذلك يضع آخرين في دائرة الخطر، علاوة على الضجيج الشديد الذي يصل إلى البعض داخل مساكنهم.