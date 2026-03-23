مبادرات

أشاد مواطنون ومقيمون بالمبادرات الفردية الجميلة التي كست الإمارات خلال الاحتفال بعيد الفطر، مشيرين إلى تنافس كثيرين على رسم البهجة على الوجوه خلال المناسبة السعيدة، لافتين إلى مشاهد الصغار والكبار وهم يتسابقون على توزيع الحلوى والهدايا والعيديات الرمزية، سواء خلال صلاة العيد، أو بين ردهات مراكز التسوق والوجهات، في لوحة تعبّر عن التلاحم المجتمعي.

طرق

شكا سكان في منطقة التعاون بالشارقة، حالة الطرق غير الممهدة، وانتشار الحفر، ما يؤدي إلى تصاعد الغبار، وتراكم الأوساخ في المنطقة. وأكدوا أن هذه الأوضاع تتسبب في معاناة يومية للمقيمين في هذه المنطقة، خصوصاً الأطفال وكبار السن، نتيجة صعوبة المشي والتنقل بأمان.

لعب

شكا سكان في مناطق عدة بالدولة لعب الأطفال في الشوارع وبين المركبات، خصوصاً خلال ساعات المساء وحتى أوقات متأخرة من الليل، ما يشكل خطراً على سلامتهم، ويعرّضهم لحوادث محتملة، إلى جانب ما يسببه ذلك من إزعاج نتيجة الصراخ واللعب بالقرب من المنازل. وأشاروا إلى تعرّض بعض المركبات لأضرار، منها كسر أضواء سيارات بسبب الكرة، رغم توافر حدائق عامة قريبة من الأحياء السكنية يمكن استخدامها للعب بشكل آمن. ودعوا أولياء الأمور إلى ضرورة التوعية، وتوجيه الأطفال لاستخدام الأماكن المخصصة، حفاظاً على سلامتهم وراحة السكان.

دراجات

لاحظ سائقون في أم القيوين قيام أشخاص بقيادة دراجات نارية غير مرخصة على شوارع مركز المدينة من دون ارتداء السترات الفسفورية، مشيرين إلى أن قيادتهم بهذا الشكل تشكل خطراً على حياتهم، وتتسبب في ربكة كبيرة للآخرين.