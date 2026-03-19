أصوات

شكا سكان في منطقة عود الطاير 2 بمنطقة السلمة في أم القيوين الإزعاج المتكرر الناتج عن أصوات الدراجات النارية خلال ساعات الليل، مشيرين إلى أنها تبدأ بعد منتصف الليل، وتستمر لفترات، ما يسبب إزعاجاً شديداً، ويوقظ الأطفال والمرضى وكبار السن. وأوضحوا أن هذه الظاهرة تتكرر بشكل يومي، ما يستدعي تكثيف الرقابة المرورية، خصوصاً عند التقاطعات الرئيسة، وإرسال دوريات للحد من هذه الممارسات، والحفاظ على هدوء الأحياء السكنية.

مشاة

أشار سكان في منطقة الممزر بالشارقة، بالقرب من كورنيش الممزر وجامع الفردوس، إلى مشكلة مرورية في شارع الفردوس، نتيجة غياب وسائل تهدئة السرعة بعد الإشارة الواقعة أمام المسجد، حيث لا توجد إشارات مرورية إضافية أو مطبات لإجبار السائقين على تخفيف السرعة. وأوضحوا أن الطريق يشهد حركة عبور مستمرة من قبل المشاة المتجهين نحو البحر، ما يعرّضهم لخطر كبير بسبب السرعات العالية، خصوصاً في منطقة التحويلة القريبة من برج السعادة، التي شهدت وقوع حوادث متكررة. واقترحوا تركيب مطبات أو إشارات إضافية، لضمان سلامة المشاة ومستخدمي الطريق.

سيارات

أعرب سكان في منطقة ند الشبا، خصوصاً المساكن الواقعة على طريق العين - دبي، عن انزعاجهم من الضجيج المتكرر الناتج عن أصوات السيارات المعدّلة على شارعي الشيخ محمد بن زايد ودبي - العين، مشيرين إلى أن بعض السائقين يقومون بالتزويد والتسابق، ما يتسبب في ضوضاء عالية، تُسمع حتى داخل الأحياء السكنية. وأوضحوا أن الإزعاج يبدأ من ساعات المساء، ويستمر حتى الفجر بشكل شبه يومي، ويزداد خلال أوقات صلاة التراويح وغيرها، ما يؤثر في راحة السكان.

sekeek@emaratalyoum.com